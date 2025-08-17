Na manhã deste sábado (16), por volta das 10h, um acidente de trânsito foi registrado no km 75+500 da rodovia PR-436, no município de Abatiá, localizado na região do Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o veículo envolvido foi um Fiat Uno com placas de Londrina (PR). O automóvel trafegava no sentido crescente da via quando, ao atingir o km 75+300, saiu da pista e colidiu contra um barranco situado à margem direita da rodovia.

O condutor do carro evadiu-se do local antes da chegada das equipes policiais, o que impossibilitou a coleta imediata de dados sobre sua identidade e eventuais ferimentos. Não há confirmação sobre a presença de outros ocupantes no veículo.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. A Polícia Rodoviária Estadual investiga possíveis causas, como falha mecânica, excesso de velocidade ou perda de controle da direção. O veículo foi removido do local e deverá passar por perícia técnica.

A fuga do motorista será objeto de investigação e pode configurar infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A polícia solicita que eventuais testemunhas entrem em contato para auxiliar na elucidação do caso.