Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um fuzil, vários tabletes de maconha e uma pistola personalizada foram apreendidas na madrugada desta segunda-feira (13), na PR-180 região de Cascavel, no Oeste do Paraná. Tudo estava dentro de um carro com placas falsas.

Um motorista que seguia pela rodovia, nas proximidades de Juvinópolis, se deparou com o carro capotado e buscou ajuda no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que fica na saída para Curitiba.

Quando chegaram ao local, os policiais localizaram uma Hillux SW4, com placas de Londrina, capotada em meio a pista. Pelo asfalto, vários tabletes de maconha estavam espalhados. Os federais entraram em contato com policiais militares, responsáveis pelo trecho da rodovia, que realizaram a apreensão do automóvel.

Verificação

Durante a verificação foi constatado que o automóvel estava com placas falsas, e que o automóvel havia sido furtado na cidade de Ponte Serrada, em Santa Catarina. Além disso, um par de placas, um fuzil, uma pistola e várias munições foram encontradas dentro do automóvel.

A pistola da marca Glock, modelo G17, Cal. 9mm, é personalizada, com a frase “fazendo a sua cabeça” e tem várias plantas de maconha desenhadas em seu corpo. Os tabletes foram pesados e totalizaram uma tonelada e 156 gramas da droga.

Todos os itens foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel. Ninguém foi preso.