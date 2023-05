Escutar esta notícia Escutar esta notícia

23 pessoas foram presas neste domingo (7) suspeitas de aplicar o golpe do bilhete premiado. As prisões ocorreram no Rio Grande do Sul, com 18 presos, Santa Catarina (1), Paraná (3) e Espírito Santo (1). Outras 5 pessoas que já estavam detidas respondem pelo crime.

No Paraná, foram cumpridos mandados em Pinhais, São José dos Pinhais e Colombo, na região metropolitana de Curitiba.

A delegada Luciane Bertoletti, de Canoas (RS), disse que entre os detidos estão os líderes da quadrilha. Passo Fundo (RS) é considerada o “berço do bilhete premiado”. Segundo ela, os estelionatários, têm até “escolas”, onde ensinam os interessados a praticar o crime.

As investigações iniciaram em 2021, quando mais de 20 vítimas, a maioria idosos, caíram no golpe . A Polícia Civil gaúcha estima prejuízo de R$ 1 milhão.