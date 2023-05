Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Palmirinha Onofre, a Vovó Palmirinha, morreu na manhã deste domingo (7) aos 91 anos. A apresentadora estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril. Contudo, faleceu em razão do agravamento de problemas renais crônicos.

A notícia foi confirmada nas redes sociais da Vovó. Um comunicado foi postado com detalhes do assunto. Palmirinha era considerada a Vovó mais querida do Brasil por sua atuação de décadas como apresentadora de programas de culinária na TV aberta e fechada.

Ela estreou na TV em 164, aos 63 anos, ao participar de uma matéria do programa da Silvia Popovic, na TV Bandeirantes, o que possibilitou a descoberta de seu talento por Ana Maria Braga que, na época, apresentava o Note e Anote na TV Record. Convidada para apresentar um Café da Manhã, permaneceu lá por cinco anos.

Palmirinha deixa três filhas/genros, seis netos e seis bisnetos. Na internet, milhares de brasileiros prestaram solidariedade pela Vovó.

Veja comunicado nas redes sociais