Um cadáver do sexo masculino foi encontrado por pescadores no início da tarde deste domingo (7), no Rio das Cinzas, às margens da PR-439, próximo ao município de Santo Antônio da Platina/PR.

Conforme apurou a NPTV, os pescadores identificaram um objeto suspeito nas águas do Rio das Cinzas no sábado (6), e retornaram ao local neste domingo (7), onde constataram tratar-se de um corpo humano. Ao tentar resgatar o cadáver por um dos braços, o membro se desprendeu do corpo e os pescadores acionaram a Polícia Militar.

Equipes da PM, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho estiveram no local e resgataram o cadáver, que após perícia no local foi recolhido para necropsia.

Trata-se de um homem de cor branca, com idade estimada em 30 anos e tatuagem na perna direita. A vítima estava sem documentos e em avançado estado de decomposição.

A polícia informou que não há registro de pessoas desaparecidas na região, e que o corpo pode ter sido desovado no local.

Qualquer informação que possa ajudar a polícia nas investigações deve ser repassada via 190, mesmo que anonimamente.