Um carro com indicativo de furto foi recuperado na tarde de terça-feira, 24, pela Polícia Militar, em Santo Antônio da Platina/PR.

A equipe policial possuía diversas informações de que na rua Orlando Altvater, no bairro Sindicato, havia um carro com indicativo de furto. Os policiais foram ao local com o representante da empresa locatária, onde foi possível localizar o veículo dentro do quintal de uma casa.

A proprietária da residência foi informada sobre as condições do veículo, sendo encaminhada junto com o carro para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.