Na manhã desta quarta-feira (26), um homem, que não teve a identificação divulgada, procurou o pelotão da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Londrina, norte do Paraná, para se entregar. Ele havia cortado a tornozeleira eletrônica que usava, mas se arrependeu.

A decisão de se entregar foi tomada após ser espancado, no sábado (22), no Cinco Conjuntos, zona norte da cidade. Ele contou aos policiais que está com medo e que gostaria de voltar para a cadeia.

O homem tem um mandado de prisão e responde por extorsão. Ele apresenta lesões no rosto. Foi feito um boletim de ocorrência sobre o caso.