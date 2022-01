A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) informa que está mantida a decisão dos Conselhos Superiores de retorno às aulas presenciais para todos os cursos de graduação e pós-graduação da Instituição.

O retorno presencial dos estudantes ocorrerá a partir do dia 7 de fevereiro de 2022. Entre os dias 2 e 4 de fevereiro, serão desenvolvidas atividades remotas de orientação pedagógica e sanitária para a comunidade universitária.

Cursos da área da saúde que já haviam retornado suas atividades presenciais no ano de 2021, terão as atividades presenciais retomadas regularmente a partir do dia 02 de fevereiro de 2022.

Fique atento à programação do seu curso e ao Protocolo Institucional de Biossegurança da UENP.