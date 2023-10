Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente automobilístico na madrugada de sábado para domingo tirou a vida de um homem de 34 anos no bairro rural Patrimônio do Café, em Ibaiti/PR.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo, um CrossFox, caiu de uma ponte com cerca de cinco metros de altura em uma estrada rural nas proximidades do Patrimônio do Café. Quando os socorristas chegaram ao local a vítima já estava em óbito.

O carro ficou parcialmente submerso e com as rodas para cima. A vítima foi retirada do interior do veículo pelos bombeiros e encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML).

A identidade do motorista não foi divulgada pelas autoridades.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.