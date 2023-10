Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso em flagrante na madrugada de domingo (8) por furto e danos em um mercado na rua Dario Vilela Bittencourt, na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina/PR.

Segundo informações da Polícia Militar, as equipes de plantão foram informadas de que havia um homem no interior do mercado. Chegando no local, os policiais avistaram o suspeito que não acatou a ordem para sair do estabelecimento.

Os policiais entraram no mercado e constataram que o suspeito estava furtando diversos itens, além de ter danificado várias partes do mercado, quebrando blindex, forro e canos de água, deixando o local alagado.

O ladrão recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com os itens recuperados para a Delegacia de Polícia local.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi autuado em flagrante por furto e danos