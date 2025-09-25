Na noite de quarta-feira, 24 de setembro, a professora Fabiane O. S C., de 41 anos, foi assassinada com mais de 30 golpes de faca dentro de sua residência, localizada no Jardim Panorama, em Sarandi, Paraná. O autor do crime, Robson Ap.C, de 43 anos, ex-marido da vítima, foi preso em flagrante.

O ataque ocorreu na presença do filho do casal, de 5 anos. Fabiane também deixa outro filho, fruto de um relacionamento anterior.

A vítima havia solicitado medida protetiva contra o agressor. Em julho, Robson foi detido após lançar um veículo contra a casa da ex-companheira, sendo autuado por ameaça e dano ao patrimônio.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. A prisão foi registrada com base na legislação vigente sobre feminicídio e violência doméstica.