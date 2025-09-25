Na noite de terça-feira, 23 de abril, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariaíva foi acionada por meio do número 153 após moradores relatarem gritos de socorro provenientes de uma residência.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma mulher trancada no banheiro, com ferimentos graves causados por agressão com arma branca. A vítima apresentava cortes profundos no rosto, braços e pernas, além de dificuldades para se locomover.

O suspeito, identificado como o marido da vítima, tentou fornecer um nome falso à equipe e tentou fugir, sendo contido com uso de força moderada. Durante a abordagem, ele também proferiu ameaças contra os agentes.

A mulher foi encaminhada para atendimento médico devido à gravidade dos ferimentos. O agressor foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal grave, ameaça e falsidade ideológica.

A GCM reforça que denúncias podem ser feitas pelo telefone 153.