Na manhã desta quarta-feira (24), equipes da Polícia Militar prenderam um homem que estava foragido da Justiça, durante uma operação realizada no bairro Marques dos Reis, em Jacarezinho.

A ação teve início após a Patrulha Maria da Penha do 2º BPM receber informações de que uma idosa poderia estar sendo mantida em cárcere privado pelo filho. Vizinhos relataram que a mulher não era vista há dias e que havia deixado de responder mensagens em aplicativos, o que levantou suspeitas.

Diante da gravidade da situação e da possibilidade de o suspeito possuir mandado de prisão em aberto, as equipes policiais realizaram levantamentos no sistema, onde foi confirmada a existência da ordem judicial vigente. Com isso, foi acionado reforço do policiamento por meio das equipes ROTAM Alpha e Delta, LR1022 e ROCAM.

Ao chegar na residência indicada, os policiais foram recebidos pelo proprietário do imóvel, que informou que a idosa havia deixado a casa recentemente. A residência estava praticamente vazia, restando apenas poucos móveis e roupas. Outro morador da região relatou ter visto a mulher retirando pertences no último domingo (21), mas sem informar o destino.

Enquanto continuavam as diligências, diversas denúncias chegaram à Central de Operações informando que o foragido estaria transitando pela rodovia em direção a Ourinhos (SP). As equipes intensificaram as buscas e conseguiram realizar a abordagem do suspeito, cumprindo o mandado de prisão.