Um corpo foi encontrado morto no final da tarde de sábado (18), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O homem morto estava com as mãos amarradas e com marcas de violência.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi visto por pescadores em um carreiro. Além das mãos amarradas, o corpo estava com um corte na região do pescoço.

Polícia tenta identificar homem morto com mãos amarradas

Segundo a polícia, o homem estava vestido com uma calça jeans e com as roupas íntimas azul. Ele ainda não foi identificado.

A Polícia Civil vai investigar as causas da morte. Além disso, foi acionado no local onde o homem foi encontrado o Instituto Médico Legal (IML), que recolheu o corpo.