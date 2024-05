Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor, de 32 anos, percebeu chamas vindo da parte traseira do ônibus e parou na rodovia. Ele e os passageiros conseguiram sair do veículo antes que as chamas se alastrassem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. O veículo ficou completamente destruído.

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que não constatou a presença de álcool no sangue.