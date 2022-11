Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As rodovias estaduais do Paraná terão reforço de policiamento entre esta sexta (11) e a quarta-feira (16), feriado da Proclamação da República. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) usará todo o efetivo operacional, com apoio de integrantes do serviço administrativo, para intensificar as abordagens e fiscalizações com etilômetro e radares móveis.

O objetivo da ação é aumentar as operações de fiscalização veicular, excesso de velocidade e embriaguez ao volante, inibindo comportamentos que coloquem outros usuários em risco. O combate a crimes também será um dos focos da atuação dos policiais militares, principalmente com relação ao tráfico de drogas, armas e contrabando.

As rodovias estaduais receberão reforço policial para acompanhar o aumento do tráfego de veículos que se dirigem ao Litoral e ao Interior do Estado. A operação, que acontecerá de forma simultânea em todo o Paraná, abrangerá os mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais para garantir a segurança e a fluidez viária. Os militares estaduais estarão distribuídos nos 54 postos rodoviários e nas seis companhias do batalhão.

“Vamos atuar em toda a malha rodoviária do Paraná, coibindo os mais diversos crimes e fiscalizando os veículos em todas as rodovias estaduais”, disse o comandante do BPRv, tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer. “É importante que os motoristas respeitem as leis de trânsito, sem beber antes de dirigir e ficando dentro do limite máximo de velocidade nas estradas, para proteger a própria vida e a dos demais viajantes”.

ORIENTAÇÃO – Para quem vai pegar a estrada é importante cuidar da manutenção do veículo. É preciso verificar as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar problemas. Os motoristas também devem sempre portar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento de tributos (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório).