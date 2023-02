Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar em posse de um pé de maconha plantado em um vaso na sua residência, em Santo Antônio da Platina. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (08).

De acordo com a PM, a equipe obteve a informação sobre o cultivo da maconha em uma casa na Vila Ribeiro. No local os policiais encontraram um pé de maconha, de aproximadamente um metro de altura, plantado em um vaso, do lado de fora da residência.

O homem dono do pé de maconha assumiu a propriedade e em buscas à sua casa os PMs ainda encontraram uma bucha de maconha, pesando aproximadamente 3g.

O homem foi preso e encaminhado junto com os entorpecentes para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.