Um lutador de MMA da Flórida lutou com um crocodilo de 3 metros com as próprias mãos. O lutador amador Mike Dragich, de 33 anos, enfrentou o réptil depois que ele entrou no estacionamento perto de uma escola.

Dragich lutou com o crocodilo na frente de uma multidão e o momento foi registrado em vídeo (assista acima). ‘Eu me senti como o Batman, de verdade, sabe’, disse o lutador à FOX. No vídeo, o crocodilo ataca Dragich enquanto ele tenta agarrá-lo. Contudo, o homem vence a batalha e consegue imobilizar o animal.

A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida estima que o estado tem 1,3 milhão de jacarés e crocodilos de todos os tamanhos. Os répteis que são removidos são sacrificados para que não retornem aos locais onde foram capturados.