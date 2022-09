Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Clientes de um bar de Goiânia foram surpreendidos por um homem pelado e em aparente estado de surto, na noite dessa quarta-feira (7). Ele chegou bastante alterado ao local e, ainda, tentou agredir algumas pessoas.

De acordo com a ocorrência registrada na Polícia Civil de Goiás (PCGO), ele estava com uma faca na mão. Alguns clientes e funcionários do bar tentaram contê-lo, mas logo deu-se início a uma confusão generalizada.

Testemunhas destacam que o homem tirou a roupa e entrou no bar com a intenção de atacar os clientes. Algumas pessoas saíram imediatamente e houve correria para tentar se proteger.