Um homem, de 44 anos, bateu na mulher e ficou ferido ao tentar agredir policiais militares (PM), que foram atender esta ocorrência em Cascavel, no Oeste do Paraná, na noite desta quarta-feira (21). O agressor entrou em vias de fato com os policiais e sofreu ferimentos no nariz, além de ter ficado com contusões em outras regiões do corpo.

Depois de ser agredida, a vítima foi até uma unidade de saúde, local onde pediu socorro aos PMs. Logo depois, o criminoso e o irmão dele, cunhado da mulher agredida, tentaram invadir a unidade para retirar a vítima do local. Diante disso, os agentes de segurança empregaram o uso da força física para conter os infratores.

Os socorristas do Siate foram acionados e encaminharam o suspeito para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O cunhado da vítima, por sua vez, foi detido e levado para a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel.

