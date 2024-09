Um homem foi morto por um policial militar após tentar tomar a arma do agente. A situação aconteceu após uma briga de vizinhos na tarde desta segunda-feira (2), em Curitiba.

O caso ocorreu Rua Alete Dacheaux Stori, no bairro Jardim das Américas. Segundo informações apuradas pela RICtv, tudo começou quando a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de uma discussão entre dois vizinhos.

Quando a polícia chegou no local, o homem correu para se esconder debaixo da casa onde mora. Um PM se aproximou para levar o rapaz à delegacia para prestar esclarecimentos e pediu para que ele deixasse o local. No entanto, o homem não saiu.

Briga de vizinhos termina com morador morto

Para conseguir tirá-lo de lá, o agente usou um spray de pimenta, porém, a outra tentativa de tirá-lo do local também não funcionou. Até que o policial entrou no local e o homem, que portava um facão, tentou tomar a arma do agente, que atirou e matou o morador.

Segundo a PM, o homem já tem um histórico de problemas com a Justiça e passagens pela polícia por perturbação de sossego.