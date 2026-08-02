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Foi realizado neste domingo (02/08) o Encontro de Lideranças, promovido pelo deputado federal Pedro Lupion, na Fazenda Nelore Beka, localizada no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.

O evento reuniu prefeitos, ex-prefeitos, ex-vereadores, lideranças políticas, empresariais e representantes de diversos segmentos, com participantes de várias cidades do Norte do Paraná e de outras regiões do estado.

Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, o vice-prefeito Antônio Neto, além de diversas lideranças políticas do município.

O encontro também contou com a participação de representantes de diferentes cidades da região, fortalecendo o diálogo e a integração entre os gestores públicos e demais lideranças.

A programação foi marcada por momentos de integração, diálogo e troca de experiências, proporcionando o fortalecimento das relações entre os participantes e a ampliação do networking regional.

A iniciativa também contribuiu para a discussão de temas voltados ao desenvolvimento dos municípios e ao fortalecimento das parcerias entre as lideranças do Norte Pioneiro e de outras regiões do Paraná.