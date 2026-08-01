Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam duas ocorrências entre os dias 31 de julho e 1º de agosto, nos municípios de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

Em Santo Antônio da Platina, os bombeiros foram acionados para atender uma queda de motocicleta no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Nossa Senhora das Graças.

A vítima, uma mulher de 37 anos, sofreu ferimentos moderados, com escoriações nos membros superiores e inferiores, além de edema na região do crânio. Após receber os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada para avaliação médica.

Já em Jacarezinho, uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimento a uma queda de pessoa do mesmo nível, registrada na Rua Paraná, nº 1.166. A vítima, uma mulher de 32 anos, sofreu ferimentos leves, apresentando contusões no braço esquerdo e na perna esquerda.

O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que a população acione o telefone 193 em situações de emergência e mantenha os cuidados necessários para prevenir acidentes.