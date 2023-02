Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma cova rasa, embaixo da ponte do Rio Laranjinha no município de Ibaiti/PR, na tarde de ontem (14).

De acordo com o delegado chefe da 37ª Delegacia Regional de Polícia de Ibaiti, Pedro Dini Neto, investigadores do Setor Criminal da unidade foram até o local e encontraram a ossada após informação anônima.

A Polícia Civil trabalha para identificar a vítima. Conforme declarou o delegado ao Portal InformePolicial, a polícia trata o caso como crime de homicídio com ocultação de cadáver. Peritos do Setor Técnico Criminal e Instituo Médico-Legal estiveram no local e recolheram o corpo para necropsia. A Polícia Civil aguarda o laudo.

As suspeitas, de acordo com o delegado, são de que o corpo possa ser de um fugitivo da Santo Antônio da Platina/PR que desapareceu há alguns dias. O veículo dessa pessoa foi encontrado incendiado há cerca de 15 dias no município de Ibaiti/PR