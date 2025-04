Um idoso, de 72 anos, foi preso em flagrante suspeito de usar um cartão que encontrou na rua em Maringá, no norte do Paraná. Conforme a Polícia Militar (PM-PR), ele guardou os comprovantes das compras e fez anotações.

De acordo com o boletim de ocorrência divulgado pela PM no último domingo (6), o cartão, que está no nome de uma mulher, foi perdido no dia 30 de março. A dona denunciou o caso após receber diversas notificações de transações que ela não reconhecia.