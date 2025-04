Uma bebê de apenas 9 meses foi internada em um hospital em Mandaguari, no norte do Paraná, na manhã de sexta-feira (11) após comer um cigarro de maconha que a mãe deixou no chão do quarto. A mulher teria consumido a droga na noite de quinta-feira (10).

De acordo com a apuração da RICtv Maringá, a mãe levou a filha ao Hospital Cristo Rei, pois a menina estava com febre. Entretanto, ela não contou à equipe médica que a bebê teria ingerido o cigarro de maconha. Após poucas horas, a criança foi medicada e liberada.

Entretanto, ainda na sexta-feira, os pais da menina chegaram com a filha desacordada no hospital. Foi apenas então que ela revelou sobre a ingestão da droga.

De acordo com o tenente Queiroz, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a mulher foi prontamente detida e encaminhada à cadeia de Astorga. A criança foi mantida no hospital, onde está sob cuidados médicos e responsabilidade da avó.

Por fim, a mãe da bebê foi presa e indiciada por lesão corporal e abandono de incapaz. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) segue investigando o caso e apura se existem outras situações de risco envolvendo a menina.

