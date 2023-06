Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O motorista de um trator morreu em acidente na noite de sexta-feira (9), na PR-364, em Palotina, no Oeste do Paraná. Uma câmera de segurança registrou a colisão.

Pela imagem é possível ver o condutor do trator, Valdimir Arcanjo, de 46 anos, seguindo pela pista, quando é atingido em cheio pelo motorista do caminhão. O acidente aconteceu na Linha Alvorada, no trecho entre Palotina e São Camilo. Com o impacto uma das rodas do trator chegou a ser arrancada.

Socorristas foram acionados, mas Valdimir não resistiu. No caminhão estavam duas pessoas que sofreram ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista estava com a CNH vencida desde o dia 19 de janeiro deste ano e teve resultado de 0,08mg/L no teste do etilômetro. O corpo de Valdimir foi levado para o IML de Toledo.