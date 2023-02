Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Imagens de uma Ferrari 458 Itália, de cor branca, acidentada na Rua São João, bairro Santa Cândida, em Curitiba, viralizaram nas redes sociais, no fim da tarde deste sábado (18). A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 16h40, mas, ao chegar no local, não encontrou ninguém.

De acordo com os relatos iniciais obtidos pela PM, a Ferrari teria se envolvido em um acidente com um outro automóvel, que não foi identificado. Em seguida, conforme a Banda B apurou, surgiu a versão da dona de uma residência, que apontou que o automóvel ficou danificado após sair da via rápida no Santa Cândida e bater contra a lixeira da própria casa.

Apesar dos relatos, não há versão oficial sobre o acidente. Veja as imagens que viralizaram, abaixo.

