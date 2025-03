Uma jovem, de 19 anos, foi atropelada e arrastada por aproximadamente 120 metros, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta sexta-feira (14). O principal suspeito é o namorado da vítima que fugiu do local.

No momento do atropelamento, a jovem estava atrás do carro do suspeito com a filha de dois anos no colo. O homem deu a ré e atingiu a vítima que conseguiu jogar a criança para o lado antes de ser atropelada novamente.

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), depois de dar a ré, o motorista acelerou para frente e arrastou a jovem no asfalto. O Samu prestou socorro e a vítima foi encaminhada ao hospital, onde se encontra internada na UTI com ferimentos graves na região da cintura e pernas.

A criança também foi atendida e não apresentou ferimentos. Ela segue sob os cuidados da mãe da jovem atropelada