Na última sexta-feira (14), uma idosa de 80 anos, diagnosticada com Alzheimer e com histórico de distúrbios mentais, foi reportada como desaparecida em Cambará. Segundo o filho, que acionou as autoridades por volta das 13h30, a senhora teria saído de casa sem ser percebida, gerando grande preocupação com sua segurança.

As buscas foram conduzidas pelo Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, com apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar. Durante a operação, imagens registradas por volta das 18h30 mostraram a idosa entrando em uma área de mata fechada na cidade, direcionando os esforços das equipes.

Após uma noite de intensas buscas, a idosa foi localizada na manhã de sábado (15), sem ferimentos graves. A operação foi encerrada com sucesso, e a equipe de segurança pública foi amplamente elogiada pela atuação rápida e eficiente.

O caso ressalta a importância da união de forças entre as instituições para garantir a segurança e o bem-estar da população.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DHOPtcvgF8H/?igsh=eXo5ZmxvZ2oxMm9u