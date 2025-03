O Paraná segue com alerta amarelo para chuvas intensas e rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso vale até às 10h deste domingo (16), a chuva pode alcançar entre 20 e 30 milímetros por hora e há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Pelo menos 12 cidades estão em alerta para chuvas intensas e ventos fortes. Do mesmo modo, as regiões em alerta amarelo podem ser atingidas por alagamentos e descargas elétricas. Contudo, o risco é considerado baixo pelos meteorologistas no instituto.

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as regiões do Paraná afetadas pelo alerta amarelo