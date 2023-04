Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem identificado como Kauan foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (14), no bairro Asa Branca, em Joaquim Távora/PR. Segundo informações de moradores, uma moto teria se aproximado do carro em que Kauan estava e efetuado três disparos contra ele, que morreu no local.

Após os disparos, o veículo colidiu contra o muro de uma residência. Testemunhas afirmam que havia outra pessoa no carro, que ficou ferida e foi encaminhada ao pronto-socorro de Joaquim Távora.

A polícia investiga as circunstâncias do crime para identificar os responsáveis pelo assassinato de Kauan.