Tem sentido frio nos últimos dias? Pois saiba que a estação mais fria do ano ainda não chegou. O inverno começa às 11h58 desta quarta-feira (21), e termina em 22 de setembro, às 03h50. E como vai ficar a temperatura neste ano? Segundo o Simepar, apesar de se manter o esperado para a estação, que é frio intenso, são esperadas poucas ondas de ar frio e seco, com veranicos.

A previsão, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), indica que o primeiro dia da estação será ensolarado na maioria das regiões do Estado. A menor temperatura mínima prevista é de 7ºC, em União da Vitória. Em Curitiba, os termômetros ficam entre 9°C e 20°C.

Neste ano, o prognóstico dos modelos climáticos indica a incidência do fenômeno El Niño de intensidade oscilando entre moderada e forte, com probabilidade superior a 90%. O cenário sugere que o volume de chuva ficará dentro da média para a estação, geralmente associado à passagem de frentes frias. Já a temperatura média do ar deve ficar entre próxima e acima da normalidade.

“Considerando as informações disponíveis até o momento, são esperadas poucas ondas de ar frio e seco, que provocam a queda acentuada das temperaturas, formando as condições propícias a geadas”

diz o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

Previsão para o primeiro dia do inverno em 2023. Foto: Simepar.

Além disso, a influência de El Niño favorece os veranicos – períodos de vários dias consecutivos com tempo seco e quente.

Entre os fenômenos característicos do inverno paranaense estão os nevoeiros, que ocorrem principalmente quando massas de ar permanecem estacionárias sobre a região.

Previsão diária e geada

Até o final do inverno, o Simepar emite previsões de geadas para todas as regiões por categorias de intensidade – fraca, moderada ou forte – com antecedência de 72, 48 e 24 horas. Avisos são lançados no serviço Alerta Geada, mantido em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR Paraná) e disponível nos seguintes canais: aplicativo IDR Clima (gratuito no Google Play e na App Store), www.idrparana.pr.gov.br e telefone (43) 3391-4500.

No site do Simepar, os meteorologistas atualizam diariamente as condições do tempo no quadro Palavra do Meteorologista. Também pode ser consultada a previsão horária para até 15 dias por município, com indicadores das temperaturas do ar mínimas e máximas, probabilidade e volume de chuvas, intensidade e direção dos ventos, sensação térmica, umidade relativa, visibilidade e pressão reduzida, além dos dados sobre o nascer e o pôr do sol e da lua.