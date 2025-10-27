Equipes da Polícia Militar de Wenceslau Braz foram acionadas via COPOM para atender uma ocorrência grave na rodovia PR-092, nas proximidades do km 250, onde um grupo de pessoas estaria agredindo violentamente um homem caído no acostamento.

Ao chegar ao local, os policiais visualizaram cinco indivíduos, sendo uma mulher e quatro homens, e constataram que dois deles estavam agredindo outro, que se encontrava ferido no chão. Diante da situação, a equipe deu voz de abordagem e ordem para que todos se deitassem, cessando imediatamente as agressões.

Durante a ação, um dos envolvidos demonstrou resistência, sendo necessário o uso de algemas, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF, para garantir a segurança de todos os presentes e da equipe policial.

Após o controle da situação, os policiais apuraram que as agressões teriam ocorrido em meio a um conflito relacionado a um veículo — supostamente negociado de forma irregular entre os envolvidos. O grupo teria se deslocado até a zona rural do município, onde as agressões foram retomadas, momento em que a equipe policial chegou ao local e impediu a continuidade da violência.

Um dos homens apresentava ferimentos significativos, sendo encaminhado ao hospital pela equipe de apoio para atendimento médico e observação. Os demais foram detidos e conduzidos à sede da unidade policial, onde passaram por exame de integridade física e, posteriormente, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Durante a ocorrência, foi também recolhido um veículo que apresentava pendências administrativas e irregularidades mecânicas. Todos os envolvidos apresentavam sinais de embriaguez no momento da abordagem.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a preservação da vida e da ordem pública, salientando que nenhuma forma de violência ou “justiça com as próprias mãos” será tolerada. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil para esclarecer completamente os fatos.