Um jovem foi encontrado morto dentro de um carrinho de recicláveis na rua Baltazar Carrasco dos Reis, bairro Prado Velho, em Curitiba, durante a tarde desta quinta-feira (28).

De acordo com a polícia, uma testemunha declarou que a vítima foi morta dentro da Vila Torres e, posteriormente, abandonada no local junto com o carrinho.

O rapaz apresentava vários ferimentos por arma de fogo e, até o momento, não foi reconhecido por nenhum morador da região.

Câmeras de monitoramento irão ajudar na identificação dos suspeitos.