O mês de junho é marcado mundialmente pelas ações de conscientização contra a violência à pessoa idosa, o “Junho Violeta”. A data de 15 de junho, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, para combater os crimes e agressões praticadas contra essa parcela vulnerável da população. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indica os diferentes tipos de crimes e formas de violência praticados contra pessoas idosas, reforçando a importância da denúncia.

“A violência contra idosos é uma realidade complexa e dolorosa, que precisamos enfrentar com determinação. É fundamental que a população paranaense esteja atenta aos sinais e, acima de tudo, sinta-se segura para denunciar. Somente com a colaboração de todos podemos proteger nossos idosos”, afirma a delegada Camilla Cecconello, chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Dentre os crimes mais comuns contra idosos estão a violência financeira e a psicológica, que abrange violência verbal, abandono afetivo e maus-tratos emocionais. “Percebemos que muitos idosos sofrem abusos financeiros por parte de familiares, como a retenção das aposentadorias e a apropriação de bens, além de um crescimento preocupante nos casos de estelionato contra pessoas idosas”, explica Cecconello.

Diferentes tipos de crimes e violência:

Violência física: agressões que causam dor, lesões, incapacidades ou risco de morte.

Violência psicológica: humilhações, ameaças, isolamento, intimidação emocional.

Violência sexual: atos sexuais não consentidos, coerção sexual ou exploração.

Violência financeira/econômica: exploração indevida de aposentadorias, bens e recursos.

Abandono: ausência de cuidados e assistência obrigatórios.

Negligência: omissão de cuidados essenciais à saúde, higiene e bem-estar.

ETARISMO– O preconceito contra a idade, conhecido como etarismo, conecta-se diretamente à violência estrutural contra idosos. A delegada complementa que se percebe uma violência estrutural contra a pessoa idosa em razão da sua posição na sociedade e de ele não estar mais no seu tempo de grande produtividade. Ela explica que vivemos numa sociedade que valoriza demais a produtividade e, por vezes, “esquece de considerar que, após uma vida de dedicação ao trabalho, à família, após anos e anos de alta produtividade, todo ser humano merece ser respeitado, cuidado e amparado no momento em que as habilidades físicas já não estão mais tão presentes na mesma intensidade”.

Um dos maiores obstáculos no combate à violência contra idosos é a subnotificação dos crimes. A subnotificação existe e está normalmente relacionada com o perfil dos autores dos crimes contra a pessoa idosa. “Como a maioria das pessoas que cometem os crimes são filhos, parentes, pessoas que residem junto ou convivem com a pessoa idosa, a vítima muitas vezes não se sente à vontade em denunciar, porque sente que aquela pessoa que está sendo negligente ou cometendo um crime de violência financeira, por exemplo, é a única companhia ou dependência emocional que possui”, conclui.

AÇÕES– Durante o “Junho Violeta”, a PCPR intensifica as ações de conscientização da população quanto à necessidade de prover os cuidados necessários à pessoa idosa. Também são desenvolvidas ações de conscientização e alerta de que algumas condutas negligentes podem, sim, configurar crime. A polícia ainda promove campanhas educativas e orientações à população, encorajando a denunciar situações de maus-tratos, abandono, negligência ou qualquer outra forma de violência contra a pessoa idosa.

Além disso, há a atuação em parceria com o Ministério Público, assistência social e a Fundação de Ação Social (FAS), onde são realizados encaminhamentos necessários em situações de vulnerabilidade social da pessoa idosa. Também há parcerias com a vigilância sanitária, promovendo em determinadas ocasiões ações de fiscalização em casas de repouso.

Denunciar é crucial para iniciar as investigações e proteger as vítimas. O sigilo do denunciante é garantido, permitindo que as informações cheguem à polícia sem a identificação de quem denunciou. Os canais disponíveis para denúncias anônimas são