Durante patrulhamento na noite de sexta-feira (13), a Polícia Militar apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. A abordagem ocorreu por volta das 19h, na rua Massaji Okamura, na Vila Santo Antônio, área conhecida por denúncias frequentes de comércio ilegal de entorpecentes.

Suspeita levantada por comportamento e histórico do local

A equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar identificou o jovem saindo de uma residência já monitorada por diversas ocorrências e denúncias anônimas ligadas ao tráfico. O comportamento considerado suspeito motivou a abordagem imediata.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram:

80,5 gramas de substância análoga a crack;

1,8 gramas de maconha;

R$ 18,00 em dinheiro trocado;

Um celular danificado, possivelmente descartado para dificultar investigações.

Encaminhamento e medidas legais

Após a apreensão, o adolescente foi levado à sede da 3ª Companhia da Polícia Militar para registro do boletim de ocorrência. Na sequência, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Todo o procedimento contou com o acompanhamento de uma conselheira tutelar e de um familiar responsável, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).