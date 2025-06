A mãe e o padrasto foram presos após uma criança, de dois anos, morrer com diversos hematomas pelo corpo na noite deste sábado (7), em Cascavel, Região Oeste do Paraná. O casal negou que tenha agredido a garota e justificou que as lesões na vítima foram causadas em acidentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por um vizinho da família, após a criança ficar inconsciente. Os socorristas tentaram ressuscitar a menina por cerca de uma hora, mas a vítima morreu no local.

Os socorristas notaram que a criança apresentava hematomas nos pulsos, nas palmas das mãos, nos pés, nas pernas, em seu abdômen, tórax e marcas no pescoço.

O pai da vítima relatou à Polícia Militar do Paraná (PM-PR) que nos últimos dois meses tem observado que a filha está mais magra, com hematomas e dificuldades para caminhar.

A irmã da criança também suspeita que a menina sofria violência da mãe e do padrasto. Ela instalou uma câmera na residência em que a família mora para tentar gravar um suposto caso de maus tratos. Essas imagens serão periciadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nos próximos dias.

Mãe e padrasto justificaram hematomas em criança que morreu como acidentais

Polícia Militar chegou ao local após ser notificada das marcas de hematoma na criança. (Foto: Divulgação/PM)

Em depoimento aos policiais militares, a mãe da criança morta relatou que foi dar banho na filha. Em determinado momento, começou a chover e ela deixou a menina sozinha no banheiro por alguns minutos para recolher a roupa no varal. Ela então ouviu um barulho e quando voltou ao cômodo viu que a garota havia caído no chão.

O padrasto ainda relatou aos policiais que também ouviu o barulho e foi ao banheiro. Quando chegou, constatou que a criança estava engasgada e tentou desobstruir a garganta, mas que foi mordida pela menina. O homem então saiu de casa para buscar ajuda e pediu para um vizinho acionasse o SAMU.

A mãe foi questionada pelos policiais sobre os diversos hematomas no corpo da filha e disse que havia notado um inchaço nas pernas. Esse problema, segundo a mulher, estaria dificultando a menina conseguir andar e por isso a levou para atendimento em uma unidade de saúde de Cascavel.

Outra justificativa dada pela mãe é que ela teria caído em um parquinho da cidade e que por isso teria lesionado a barriga. Os demais ferimentos não tiveram apontamentos.

A mãe e o padrasto foram presos em flagrante e encaminhados a 10ª Central de Flagrantes da Polícia Civil em Cascavel. O casal pode responder pelo crime de homicídio qualificado e aguada decisão da Justiça para saber se responderá ao processo em liberdade ou detido.