Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um menino de três anos morreu na última terça-feira (6), após cair do quarto andar de um shopping em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. A criança despencou de uma altura de aproximadamente 15 metros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu durante a tarde. A corporação chegou ao local e percebeu que o menino tinha ferimentos graves e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A criança foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações das autoridades, o menino estava acompanhado do pai. Os dois não moravam na região e estavam passeando pelo shopping enquanto esperavam o horário do ônibus para ir embora e retornar a cidade onde moravam.