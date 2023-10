Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou duas pessoas feridas na manhã de ontem (3), na PR-431, entre Jacarezinho/PR e Ribeirão Claro/PR.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 06h20, no km 14+200m. Um caminhão Mercedes Benz Atego 2425, com placas de Ponta Grossa-PR, seguia no sentido Jacarezinho a Ribeirão Claro, quando colidiu frontalmente com uma motocicleta CG 125 Titan, com placa irregular, que invadiu a pista contrária.

O condutor da motocicleta, de 19 anos, e o passageiro, também de 19 anos, foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao pronto-socorro de Jacarezinho. O condutor do caminhão, de 55 anos, não se feriu. A Polícia Civil de Jacarezinho investiga as causas do acidente.