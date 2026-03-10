Um acidente grave mobilizou equipes de resgate na tarde de domingo (8), em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. Um motociclista de 29 anos perdeu o controle da Honda Bross que pilotava e caiu no km 168,5 da BR-277, por volta das 12h30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem seguia em direção ao interior do Estado quando saiu da pista e sofreu a queda. Equipes da concessionária Via Araucária realizaram os primeiros atendimentos, mas devido à gravidade dos ferimentos, o helicóptero do Samu de Ponta Grossa precisou ser acionado para transportar a vítima até o Hospital Regional da cidade. O rapaz é morador de Prudentópolis.

A rodovia ficou totalmente interditada por cerca de uma hora e meia para o socorro e retirada da vítima. As causas do acidente ainda estão sob investigação.