A Prefeitura de Jacarezinho realizou, nos dias 7 e 8 de março, no Centro de Eventos, a 2ª edição do Jac Experiences, um evento que já se consolida como referência em conhecimento, empreendedorismo e networking na região. Reunindo palestrantes de destaque e um público engajado, o encontro foi marcado por momentos de aprendizado, troca de experiências e inspiração, repetindo o sucesso alcançado na primeira edição.

A abertura oficial contou com a presença do prefeito Marcelo Palhares, que destacou a importância de iniciativas que incentivam o desenvolvimento profissional e fortalecem o ambiente de negócios no município e em toda a região do Norte Pioneiro.

Com uma programação diversificada, o evento trouxe palestras e conteúdos voltados para vendas, atendimento, empreendedorismo e gestão de equipes, oferecendo estratégias práticas para empresários, gestores, colaboradores e profissionais que buscam crescimento na carreira.

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Jac Experiences promoveu uma programação especial dedicada ao público feminino, com palestras inspiradoras, conteúdos de valor e momentos de conexão que reforçaram o protagonismo da mulher no mercado de trabalho e na sociedade.

Além da programação de palestras, o evento também contou com a Feira de Artesanato, valorizando o talento e a criatividade dos artesãos locais. Em nome do prefeito Marcelo Palhares e do secretário municipal de Administração, Jailton de Paula, a Prefeitura agradece a todos os artesãos que participaram e contribuíram para enriquecer ainda mais o evento.

A administração municipal também agradece à equipe organizadora, ao idealizador Erison Santos, à Secretaria Municipal de Administração e à Secretaria de Assistência Social, que colaboraram para a realização de mais uma edição de sucesso do Jac Experiences, promovendo capacitação, inspiração e fortalecimento do empreendedorismo.