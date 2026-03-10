Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DVs5xUrDWZy/?igsh=MW84OWN5NWFqNWtpNg==

Na noite da última quarta-feira (4), um assalto terminou em violência no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. Uma mulher foi abordada por dois homens na Rua Anastácia Dobrezynski e acabou sofrendo uma fratura no braço ao resistir à tentativa de roubo.

Câmeras de segurança instaladas na via registraram toda a ação. Nas imagens, os suspeitos tentam tomar a sacola e o celular da vítima, que reage e entra em luta corporal. Durante a agressão, ela é empurrada ao chão e se machuca gravemente.

A reação da mulher e a aproximação de pessoas que estavam próximas fizeram com que os criminosos desistissem e fugissem em direção a uma rua vizinha. Moradores acionaram a Polícia Militar, que realizou buscas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos.

Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso com base nas imagens e nos relatos de testemunhas. Especialistas em segurança reforçam que a recomendação é não reagir em situações de assalto, para evitar riscos maiores.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 190, da Polícia Militar, e 197, da Polícia Civil.