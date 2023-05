Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de 41 anos, foi preso por furto na noite desta segunda-feira (15), no bairro Rebouças, em Curitiba. O indivíduo foi flagrado por moradores no momento em que tentava fugir com um portão nas costas. Uma das testemunhas filmou a ação (assista no carrossel acima)

Após a Polícia Militar ser acionada, o rapaz que carregava o portão foi preso. Na chegada à delegacia, o suspeito declarou que não sabia a procedência da grade que carregava. “Estão falando que eu tava (furtando). Eu não sei, eu não lembro”, disse.

O portão foi furtado de um imóvel que fica na rua Comendador Dantas. No local ficaram as marcas do crime, onde outras estruturas da grade também foram danificadas.