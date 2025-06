Durante patrulhamento pela Rua Padre Mello, cruzamento com a Avenida Brasil, a Polícia Militar visualizou um veículo VW/Gol, cor cinza, cujo condutor acelerou ao perceber a presença da viatura, transitando em alta velocidade em direção ao centro. Diante da atitude suspeita, a equipe seguiu no encalço do veículo, realizando sua abordagem na Rua Minas Gerais, em frente a residência do condutor.

O motorista, ao longo do trajeto, desobedeceu diversas ordens de parada e por pouco não colidiu contra outro automóvel. Após finalmente estacionar, foi identificado como indivíduo não habilitado. Durante a busca veicular, os policiais encontraram uma lata de cerveja parcialmente consumida no interior do veículo. O condutor admitiu ter ingerido álcool, sendo submetido ao teste do etilômetro, que apontou índice de 0,43 mg/L de alcoolemia.

Com apoio da equipe policial, o infrator foi encaminhado para realização de exame médico e posteriormente apresentado à Delegacia de Polícia Civil. O veículo, por apresentar irregularidades e documentação atrasada, foi apreendido e encaminhado ao pátio do 2º Batalhão.