Na manhã deste domingo (02/03), em Carlópolis, o Corpo de Bombeiros foi acionado por uma solicitante que relatou o desaparecimento de seu marido e irmão. Segundo a denunciante, ambos haviam saído por volta das 6h para armar redes de pesca na represa local, utilizando um barco simples a remo e sem o uso de coletes salva-vidas. Quando os familiares notaram que eles não haviam retornado para o almoço, por volta das 11h55, acionaram as autoridades.

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foi deslocado para o local a fim de iniciar as buscas. Ao chegarem, constataram que o barco havia submergido na represa. Imediatamente, equipes realizaram buscas submersas e superficiais nas imediações do ponto onde o barco foi localizado.

As operações de busca foram realizadas com técnicas como leque crescente duplo e varredura paralela. Ao entardecer, os corpos dos dois homens foram encontrados nas proximidades do barco submerso, a aproximadamente 5 metros de profundidade.

As autoridades competentes, incluindo a Polícia Civil, Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionadas para prosseguir com os procedimentos necessários. O caso reforça a importância do uso de equipamentos de segurança, como coletes salva-vidas, durante atividades aquáticas.