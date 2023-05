Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A câmera on board do piloto Gustavo Magnabosco registrou uma imagem impressionante durante a terceira etapa da MBR (Marcas Brasil Racing), que ocorreu no domingo (14), em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Uma pedra quebrou o vidro do veículo, passou ao lado do capacete do piloto e atingiu o banco, quebrando o encosto. A pedra que pesa cerca de cinco quilos foi lançada por outro automóvel. “Fiquei em choque. Só Deus, aquilo foi uma bomba, se pega em mim de qualquer forma me mata”, comentou Gustavo.

O carro do piloto Fausto De Lucca, que passou sobre a pedra, teve danos no cárter e houve vazamento de óleo na pista, causando um strike com vários pilotos. Eduardo Baccarin capotou o automóvel na sequência de colisões.

Apesar da gravidade não houve vítimas graves, os pilotos saíram ilesos.