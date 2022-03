Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma briga de casal terminou com a presença da Polícia Militar (PM) na manhã desta terça-feira (1º), em Cornélio Procópio, no norte do Paraná. Em depoimento, a mulher, que chamou a equipe, disse que estava sendo agredida pelo marido. Segundo ela, o homem passou a noite fora de casa e, quando chegou, pela manhã, estava com marcas de batom na camiseta.

Já o homem contou outra versão aos policiais. Ele disse que os dois estavam se separando e que a esposa bateu nele com um cabo de vassoura.

Devido à confusão, os policiais encaminharam o casal até a delegacia da Polícia Civil para que chegassem a um consenso sobre a briga e as devidas providências fossem tomadas.