Um caminhão ‘furou’ a preferencial e provocou um grave acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (2), em Santo Antônio da Platina. A colisão envolveu um motocicleta e aconteceu na área central da cidade.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, a moto seguia pela rua 7 de Setembro quando foi atingida pelo caminhão no cruzamento com a rua José Bonifácio.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a motociclista – identificada como Edna Pedroso Barros, 51 anos – ficou embaixo do caminhão e teve fratura exposta no joelho, trauma de tórax e abdômen, porém foi encaminhada ao pronto-socorro consciente e orientada.

A Polícia Militar também atendeu a ocorrência.