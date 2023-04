Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem sofreu um acidente de trânsito na tarde de sábado (15), enquanto estava a caminho do próprio casamento. O caso foi registrado em Goioerê, no interior do Paraná.

A vítima estava a caminho da igreja quando a caminhonete onde trafegava bateu contra um poste na Praça do Japão. O noivo foi socorrido por moradores que estavam no local.

Ele sofreu um corte na testa, mas conseguiu seguir para a cerimônia. Testemunhas relataram que a noiva só soube do acidente depois da celebração.